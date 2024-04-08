Как метеочувствительность влияет на здоровье

Метеозависимость может возникать при сосудистой дистонии, хронических заболеваниях и последствиях травм. Проявляется она в виде ухудшения самочувствия, цефалгии, перепадов артериального давления, одышки, вегетативной дисфункции, головокружений, мышечной или суставной боли. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на терапевта Андрея Рябкова.

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Он считает, что диагноз "метеочувствительность" сейчас есть у каждого третьего человека. Его ставят с учетом жалоб и объективных симптомов, а лечится это согласно основной патологии, сказал он.

Рябков объяснил, что для уменьшения симптоматики и избежания осложнений метеозависимым людям рекомендуется не посещать страны с несвойственным климатом, советуется тренировать кровеносные сосуды, проводить больше времени на свежем воздухе, поддерживать физическую активность, сбалансированно питаться и вести здоровый образ жизни.

Терапевт отметил, что на организм негативно влияют и резкие скачки – похолодание или потепление, повышение или понижение влажности, увеличение атмосферного давления. Есть теория, что изменения температуры и влажности воздуха могут влиять на расширение и сокращение тканей пораженных сосудов, уточнил он и добавил, что низкие температуры создают более вязкую, жесткую и чувствительную к боли от физических нагрузок жидкость, смазывающую суставы.

Чаще всего, продолжил Рябков, на самочувствие пациентов с метеозависимостью влияют низкое атмосферное давление, повышенная влажность воздуха и скорость ветра.

Кроме того, на такого человека может оказать влияние жара, поскольку высокие температуры снижают возможность внутренней терморегуляции организма. Из-за этого могут развиться различные заболевания, в том числе тепловые судороги, тепловое истощение, тепловой удар и гипертермия, подытожил специалист.

Ранее терапевт Софья Хасиева рассказала, что метеозависимость – реакция человеческого организма на изменения условий окружающей среды, однако это не является официально принятым заболеванием. С ее слов, наукой метеозависимость не доказана, но и четких опровержений существования такого явления нет.