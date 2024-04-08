Модель Volvo C40 Recharge получила крутого преемника

<p><strong>Volvo</strong> вводит в продажу свой новейший электрокроссовер <strong>EC40,</strong> устанавливая цену начала продаж в размере 52 555 фунтов стерлингов (около 6,15 млн рублей). Это обновление предшественника <strong>C40 Recharge</strong> выделяется повышенной мощностью и улучшенным диапазоном пробега на одном заряде, подчеркивая новую главу в электрической серии <strong>Volvo.</strong></p><p>Переименование моделей в части кампании по ребрендингу демонстрирует <strong>EC40</strong> вместе с <strong>EX40,</strong> оба из которых уже доступны для предварительного заказа, с ожидаемыми поставками уже этим летом. Этот шаг подчеркивает обновления не только в названии автомобилей, но и в их внешнем виде и спецификациях для модельного года 2024.</p><p>Одной из заметных новинок в <strong>EC40</strong> является пакет <strong>Performance</strong> для двухмоторных версий, который благодаря программным улучшениям поднимает мощность до 436 лошадиных сил, предлагая усовершенствованный отклик на ускорение и специальный режим вождения <strong>Performance.</strong> Этот пакет доступен как при первоначальном заказе авто, так и через приложение <strong>Volvo</strong> для собственников моделей 2024 года, пишет <a href="https://www.32cars.ru/posts/id-2543-volvo-c40-recharge-poluchit-krutogo-preemnika-na-stile" target="_blank" rel="noopener">32CARS.RU</a>.</p><p>В рамках упрощения схемы ценообразования для <strong>EC40</strong> и <strong>EX40, Volvo</strong> стандартизировала цены, при этом <strong>EX40</strong> предлагается в более доступной версии <strong>Single Motor</strong> <strong>«Core»</strong> за 45 955 фунтов стерлингов (5.4 млн рублей), в то время как <strong>EC40</strong> стартует с комплектации <strong>Single Motor Plus</strong> по цене 52 555 фунтов стерлингов.</p><p>Вариант <strong>Single Motor</strong> представлен как в базовой комплектации, так и в расширенной версии <strong>Extended Range</strong>, которая улучшает запас хода до 557 км благодаря аккумулятору емкостью 75 кВт-ч и электромотору мощностью 252 л.с. на задней оси. Кроме того, <strong>Volvo</strong> представила специальное издание <strong>Volvo EC40 Black Edition</strong> в цвете <strong>Onyx Black</strong> с 20-дюймовыми черными колесами и множеством черных деталей в интерьере и экстерьере авто.</p><p>Каждый <strong>EC40</strong> стандартно оснащен контрастной черной крышей, а в линейку цветов добавлен новый оттенок <strong>Sand Dune.</strong> Хотя интерьер обновленного <strong>EC40</strong> еще не был полностью показан публике, ожидается, что 9-дюймовый сенсорный экран останется центральным элементом системы развлечений, дополненный 12-дюймовым информационным экраном для водителя.</p>