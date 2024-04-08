Почему нельзя резко прекращать соблюдение поста

Резко прекращать соблюдать пост после нескольких недель и начинать употреблять тяжелую и жирную пищу опасно для поджелудочной железы.

© РИА Новости

"Срыв на полпути чрезвычайно опасен. То есть человек несколько недель постился, а потом наедается тяжелой пищей. Подобная ситуация - прямой путь к уничтожению поджелудочной железы. В лучшем случае пациент попадет в хирургическое отделение, в худшем - в реанимацию", - рассказала врач Светлана Малиновская.

Как отметила врач, другая опасность, которая может грозить ярым приверженцам поста, - недостаток углеводов, который приводит к снижению уровня глюкозы до критических показателей. Это вызывает голодание мозга, а в особо запущенных случаях - гипогликемическую кому.

"Если вы почувствовали головокружение, повышенное потоотделение, тошноту, голод, ваша речь заторможена, вы раздражительны и у вас появились мышечные судороги - это повод срочно обратиться к врачу. Ни в коем случае не пытайтесь исправить ситуацию самостоятельно, начав неконтролируемо употреблять жирную, калорийную и сладкую пищу", – цитирует РИА Новости эксперта.

Ранее «СП» писала, что медики рассказали, какие супы стоит исключить из рациона. Делать это нужно при ряде заболеваний.