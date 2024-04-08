Каких людей чаще всего кусают комары

Комары предпочитают кусать людей с лишним весом, чрезмерно «надушенных» парфюмерией, а также во время занятий физкультурой на природе, рассказал NEWS.ru терапевт Видновской КБ Минздрава МО Тимур Асанов. По его словам, также «лакомым кусочком» для москитов становятся граждане, злоупотребляющие алкоголем.

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Молочная кислота, вырабатываемая при физических нагрузках, — одно из самых привлекательных соединений для комаров. Частота дыхания, сопутствующая интенсивной тренировке, также является сигналом к действию для назойливых насекомых. Так что, прежде чем отправиться на кардио в ближайшем парке или лесу — обработайте себя репеллентами, — напомнил Асанов.

Собеседник подчеркнул: «любовь» комаров к людям с лишним весом объясняется повышенной температурой тела у таких пациентов. Полный человек чаще дышит, источает больше запахов, а значит представляет больший интерес для насекомых, добавил врач.

Далее выяснилось, что в меню насекомых превалирует пристрастие к «донорам» с первой группой крови. Также комары реагируют на запахи духов, лосьонов и кремов. Например, косметические средства, содержащие экстракт лаванды, работают как красная тряпка для кровососущих, — заявил Асанов.

Ранее главный эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Московской области Евгений Артеменко предупредил, что в апреле начнется сезон клещей. Специалист также уточнил, что активная фаза в жизни членистоногих начинается, когда появляются первые проталины.

До этого о первом появлении снежных блох сообщили в Московской области. Как заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, это членистоногое не представляет опасности для человека, а при повышении температуры воздуха до 12 градусов тепла и выше оно погибнет.