Названы самые полезные для здоровья виды риса

Некоторые виды риса действительно полезнее для организма, чем остальные. Вот к чему вам стоит присмотреться.

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Коричневый рис. Это цельнозерновой сорт. В таком рисе сохраняются отруби, внешний слой зерна, который содержит антиоксиданты, витамины группы B и клетчатку, а также зародыши (в них есть витамины группы B, полезные жиры, минералы, некоторое количество белка).

Чёрный рис. Он родом из Японии. Свой оттенок рис приобретает из-за обильного содержания антоцианов, типа антиоксидантов. Антиоксиданты играют ключевую роль в защите от развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Красный рис. В нём тоже содержится большое количество антиоксидантов. Некоторые сорта красного риса особенно богаты железом и цинком.

Фиолетовый рис. Небольшое исследование на людях показало, что употребление хлеба, приготовленного из фиолетового риса, приводит к снижению уровня сахара в крови и инсулина после еды у здоровых участников (по сравнению с употреблением хлеба из белого риса).

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Дикий рис. Из-за сложного процесса выращивания и более высоких затрат на производство по сравнению с другими зерновыми его часто смешивают с другими сортами: коричневым или белым. Дикий рис может похвастаться высоким уровнем антиоксидантов: например, их больше, чем в белом, в 30 раз.

Обогащённый белый рис. В нём содержатся витамины группы В, железо.

Рис Арборио. Этот рис известен большим количеством амилозы (разновидность крахмала). В нём также больше белка, чем в других сортах среднезернистого риса.

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