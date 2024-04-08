Как не допустить ожирения печени

Многие знают, что если злоупотреблять жирной пищей или алкоголем, может возникнуть жировой гепатоз — заболевание, при котором печень не может нормально выполнять свою работу. Однако оказывается, что это далеко не единственные причины, по которой может отказать печень.

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НАЖБ возникает из-за фруктозы

По словам гепатолога Аллы Южновой, неалкогольная жировая болезнь печени, или НАЖБ, может случиться из-за переизбытка фруктозы. Печень почти полностью всасывает её, а переизбыток вещества превращает в жир. К тому же из-за этого может возникнуть инсулинорезистентность, пишет «МедикФорум».

Поэтому стоит быть осторожнее с фруктозой. Речь, правда, идёт только о синтетическом веществе, которое добавляют в полуфабрикаты, сладости и продукты «без сахара». А съесть столько фруктов, чтобы дойти до переизбытка фруктозы, просто не выйдет. Тем более вместе с ними в организм попадает ещё и клетчатка, которая замедляет скачки сахара в крови.

Вред соли для печени

Неалкогольная жировая болезнь печени может возникнуть и из-за переизбытка соли. Она способствует деформации, гибели клеток печени и их замедленному делению. А это может привести к фиброзу печени. Специалистка добавила, что большое количество соли может мешать кровообращению в печени и повреждать сосуды.

Норма сахара в день

Ранее терапевт Чернышова рассказывала, сколько сахара можно съедать в день. Получилось 25 г для взрослого и здорового человека. Однако есть очень важный нюанс, о котором можно прочитать здесь.