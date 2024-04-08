Почему повышается нижнее давление

Высокое нижнее (диастолическое) давление связано с невозможностью нормального расслабления сердечной мышцы, например, при хронической сердечной недостаточности или патологии клапанов. Об этом рассказала кардиолог Анна Кореневич.

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Систолическое (первое число на тонометре) — это давление крови во время сокращения сердца. Второе число — это диастолическое давление во время расслабления сердца, в норме оно должно быть ниже 90 мм рт. ст.

«Когда нарушено расслабление (диастола), сердце отдыхает меньше, чем ему необходимо. Чем выше нормы диастолического давления, тем хуже сердечный выброс. Весь организм недополучает питание и кислород. У сердца работы больше и меньше отдыха, плюс дефицит питания самой сердечной мышцы», — рассказала Кореневич в своем телеграм-канале.

Причинами высокого диастолического давления могут быть сбой в работе тонометра, неправильная техника измерения, хроническая сердечная недостаточность (сопровождается слабостью, отеками ног и одышкой), тахиаритмией или тахикардией, а также патологиями сосудов или клапанов сердца. У здоровых людей высокое диастолическое давление может быть связано с низкой физической активностью, вредными привычками, нарушениями сна и стрессом.