Жир в человеческой теле хранить в себе много смертельно опасных токсинов, сообщает ИА DEITA.RU.

О том, что через чур стремительное похудение грозит человеку гибелью агентству «360» рассказала врач-диетолог Елена Астахова.

По её словам, при слишком резкой потере веса все яды, которые раньше содержались в жировой прослойке, выбрасываются в кровь.

Из-за этого, организм фактически начинает травить сам себя своим же собственным жиром. Именно поэтому, как отмечает специалист, для безопасного похудения нужно прежде всего научиться правильно питаться.

Первым делом следует отказаться от сахара и других веществ, которые задерживают в теле воду. Также Астахова заметила, для организма важно правильное распределение белков, жиров и углеводов.