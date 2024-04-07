Кардиолог рассказала о питании, предотвращающем атеросклероз

Атеросклероз – серьезное заболевание, при котором в сосудах образуются бляшки. Врач-кардиолог Анастасия Фомичева из «СМ-Клиники» поделилась с «Известиями» информацией о продуктах, которые помогут избежать этого заболевания, и объяснила, как скорректировать рацион.

Врач отметила, что развитию атеросклероза способствуют животные жиры (сало, жирное мясо, сливочное масло), трансжиры (маргарин, торты, пирожные, жареная пища) и сахар. Глюкоза повреждает стенки сосудов, а холестерин затем переносит жир в эти повреждения, что приводит к образованию атеросклеротических бляшек.

Для профилактики атеросклероза врач подчеркнула важность уменьшения потребления жиров животного происхождения. Она советует заменить их растительными жирами, богатыми полиненасыщенными жирными кислотами. Например, добавление оливкового масла и жирной рыбы в рацион.

Она также рекомендует увеличить употребление продуктов, выводящих холестерин из организма, таких как овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые крупы. Красный дрожжевой рис с монаколином доказал свою эффективность в исследованиях.

Чтобы защитить клетки от повреждений и атеросклероза, в рацион следует включить витамины и антиоксиданты. Источники антиоксидантов: зеленые и желтые овощи, фрукты (бета-каротин), цитрусовые, ягоды (витамин C), орехи, растительное масло (витамин E).

Избыточный вес и абдоминальное ожирение являются факторами риска развития атеросклероза сосудов.

Для выявления атеросклероза необходимо пройти липидный профиль крови и ультразвуковое исследование сосудов шеи. Для оценки факторов риска атеросклероза также требуется анализ гликированного гемоглобина, гормонов щитовидной железы и печеночных ферментов.