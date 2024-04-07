Сидячий образ жизни: вред для организма

Рассказываем, как отсутствие физических нагрузок сказывается на работе желудочно-кишечного тракта.

Гиподинамия — одна из важнейших проблем нашего века. Всё больше профессий не требуют активного передвижения, а значит, люди ходят меньше. Сидячий образ жизни имеет негативные последствия для здоровья. При этом страдают не только опорно-двигательная система, но и органы пищеварения.

Сидячий образ жизни и проблемы с желудком: связь

Всем известно, что малоподвижный образ жизни негативно влияет на весь организм, и органы пищеварения не исключение. Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) сильно зависит от того, насколько мы подвижны в течение дня и года в целом. Это обусловлено сразу несколькими механизмами.

Болезни, которые развиваются при сидячем образе жизни

Желчный пузырь

Моторика желчного пузыря связана не только с питанием, но и зависит от физической активности в целом. Малоподвижный образ жизни рано или поздно может привести к застойным явлениям в пузыре – на УЗИ можно увидеть взвеси, осадок, хлопья, сгустки и прочие признаки неоднородности желчи. Без лечения такие проблемы часто заканчиваются возникновением камней. Именно поэтому важно не пропустить эту ситуацию и вовремя обратиться к врачу.

Кишечник

Запоры часто беспокоят людей с малоподвижным образом жизни. С этим важно бороться вовремя, потому что это состояние часто имеет множество последствий для организма. Дивертикулярная болезнь кишечника чаще всего возникает на фоне длительно существующих запоров. Дивертикулы (мешковидные выпячивания кишечника) при этом не поддаются обратному развитию и могут воспалиться в любой момент, ставя жизнь человека под угрозу.

Печень

Гиподинамия, особенно в сочетании с нарушениями питания может привести к развитию жирового гепатоза. Заболевание это, как правило, бессимптомное, и симптомы очень незначительны – тяжесть или дискомфорт в правом подреберье. На УЗИ можно увидеть увеличение печени, дистальное затухание ЭХО-сигнала, изменение плотности тканей и прочее.

Крайне важно корректировать питание с увеличением доли свежей клетчатки и ограничением тугоплавких жиров (баранина, свинина, гусь, утка, жирная говядина, кожица с птицы, маргарин, майонез и прочее).

Желудок

При сидячем образе жизни в некоторых случаях возникает нарушение своевременного опорожнения желудка, что проявляется чувством тяжести, распирания после еды. Иногда возникает и дуоденогастральный рефлюкс – состояние, когда содержимое двенадцатиперстной кишки забрасывается обратно в желудок.

Опасность этого состоит в том, что при этом страдает слизистая оболочка желудка, на которую воздействуют множество агрессивных компонентов.

Поджелудочная железа

Малоподвижный образ жизни влияет и на поджелудочную железу. Избыточное накопление жира в органе приводит к постепенной утрате её функции. Чем меньше ферментов для эффективного пищеварения она вырабатывает, тем больше проблем с пищеварением может возникнуть. Со временем переносимость большой порции, жирной пищи и любых погрешностей становится очень плохой.

Профилактика болезней сидячего образа жизни

При наличии «сидячей» работы стоит задуматься о профилактике многих болезней. Чтобы уменьшить риски их возникновения, стоит использовать перерывы на активную деятельность. Например, каждый час работы вставать из-за стола и делать 20 приседаний или пройтись быстрым шагом хотя бы три-четыре минуты.

Подойдут и подъёмы по лестнице, если нет противопоказаний со стороны опорно-двигательного аппарата. В день нужно проходить около 10 000 шагов. Оценить физическую активность помогут специальные приложения, например, «Шагомер».

Роль питания также нельзя недооценивать. Соблюдение рациональной диеты позволит не только сохранить нормальный вес, но и нормализует работу органов пищеварения.

Очень полезна для организма в таких ситуациях клетчатка – свежая зелень, огурцы, помидоры, болгарский перец, капуста белокочанная, брокколи, курага, чернослив, все виды орехов, отруби и прочее. Достаточным будет употребление пяти-шести порций клетчатки в день. Предпочтение стоит отдавать термически необработанным вариантам.