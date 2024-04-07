$92.42+0.11100.13+0.06
Войти в почту

Названы продукты, разрушающие суставы

Боль в суставах не позволяет людям вести активный образ жизни, а также вызывает раздражение и усталость. Российский гастроэнтеролог Рустем Садыков назвал продукты, которые могут ускорить старение и разрушение суставов.

Названы продукты, разрушающие суставы
© Мир24

Скрытая аллергия на молочные продукты негативно влияет на здоровье. К их числу врач отнес молоко и сыры. Также разрушению суставов способствуют жареный бекон, полуфабрикаты, фастфуд, копчености и сосиски.

Садыков рекомендовал в повседневном рационе больше употреблять брокколи, жирную рыбу, шпинат и грецкие орехи. В данных продуктах содержится большое количество питательных веществ, которые укрепляют суставы. Свежие овощи, зелень и отказ от высококалорийной пищи окажут положительное воздействие на человеческий организм.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина перечислила полезные свойства молочного улуна.

ЗОЖ
Елена Соломатина
1