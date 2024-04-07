Врач рассказала, почему важно пить воду в течение дня

Чувство голода и жажды, особенно в теплое время года, очень похожи, поэтому чтобы не переедать и избежать профицита калорий, необходимо сначала попить и убедиться, что возникшее чувство не связано с дефицитом жидкости. Об этом рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Московской области Мария Калошина.

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— Вода, к сожалению, похудеть не поможет. Только снижение количества потребляемых калорий за сутки на 10-15 процентов от исходного каллоража — истина которой придерживаются все врачи. А вот перепутать чувство голода и чувство жажды человек может! Когда организм дает сигнал о том, что хочется чего-то, необходимо сначала понять — не жажда ли это. В жаркое время года, эти чувства голода и жажды особенно созвучны. Поэтому прежде всего стоит попить, — отметила она.

Так, человек, который не забывает восполнять водный баланс в течение дня, реже испытывает чувство, расцениваемое организмом как голод. По словам врача, можно и нужно пить во время еды, поскольку это помогает пищеварению и ускоряет процесс насыщения, вопреки мнению, о том, что подобные действия вредны.

Калошина добавила, что здоровому человеку важно прислушиваться к организму: употреблять столько жидкости, сколько хочется, не считая количество выпитых литров. Эндокринолог заключила, что для в теле человека существует отдельная система, регулирующая потребление необходимого количества жидкости для организма, во главе которой находится гипоталамус, сообщает РИА Новости.

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