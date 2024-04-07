Врач объяснил, что будет с вашим организмом, если увлекаться шоколадом

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов объяснил, в чём заключается главная опасность злоупотребления шоколадом.

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По словам Умнова, сладкий шоколад вреднее «горького», ещё более вредны белый шоколад (како-масло) и молочный. В белом шоколаде содержится высокий уровень сахара (глюкозы), а в молочном прибавляется ещё и лактоза. К тому же в таком шоколаде — избыток сахара при небольшом содержании кислорода.

Чрезмерное увлечение шоколадом может привести к набору лишнего веса, ожирению, атеросклерозу, риска развития диабета второго типа. Поэтому допустимая и относительно безопасная доза шоколада — 40 граммов горького и 20 граммов молочного в день.

Однако говорить только о вреде шоколада нельзя. Умнов отметил, что шоколад ещё и полезен высокой концентрацией железа, фосфора, марганца, цинка и полифенолов, обеспечивающих лучшее насыщение тканей кислородом, заживлением ран, ростом ногтей, волос и костей.