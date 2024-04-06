Стало известно, как «вредные» продукты могут ускорить потерю веса

Американский диетолог Бриттани Вернер рассказала изданию Daily Mail, что читмилы — кратковременные запланированные нарушения диеты, позволяют организму «отдохнуть» от дефицита калорий и повышают эффективность похудения.

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Врач рассказала, что любая диета для похудения предполагает сокращение суточной калорийности рациона. Зачастую это происходит за счет снижения доли жирных, углеводистых и калорийных продуктов в пользу фруктов, овощей, круп и белковой пищи. Меньшее количество калорий на диете не позволяет организму вырабатывать достаточно лептина — так называемого «гормона сытости».

По мнению диетолога, читмил или запланированное нарушение диеты способствует временному всплеску лептина. Это позволяет лучше контролировать аппетит, а также избегать масштабных срывов и сильного голода. Также читмил может психологически «взбодрить» худеющих и помочь им немного отдохнуть от ограничений.

Тем не менее, читмил не стоит воспринимать как подталкивание к перееданию. Вернер рекомендует делать перерывы в диете каждые 12-16 недель. При этом они должны длиться от одного до 14 дней. Также во время перерыва не стоит питаться исключительно жирной, сладкой и калорийной пищей и увеличивать порции.

Врач добавила, что усталость и дискомфорт на диете в совокупности с постоянным ожиданием читмилов может свидетельствовать о том, что рацион подобран неправильно.

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