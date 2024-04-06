Какие продукты исключить из рациона, чтобы сбросить вес

Врач-дерматовенеролог Галина Дон поделилась с журналистами телеканала «Саратов 24» рекомендациями о том, какие продукты следует исключить из рациона для успешного снижения веса к лету. Она подчеркнула, что помимо того, что мы едим, важно также обратить внимание на то, что мы исключаем из рациона. Некоторые продукты могут сильно затруднить процесс похудения и помешать достижению поставленных целей, поэтому их стоит избегать.

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Обычно содержат высокое количество сахара, соли и насыщенных жиров, обработанные продукты, такие как чипсы, печенье, снеки. Они способствуют набору лишних калорий, несмотря на низкую питательность.

Шоколад, конфеты, пирожные – сладости и кондитерские изделия, которые содержат большое количество сахара и калорий, что может замедлить процесс похудения.

Безалкогольные газированные напитки содержат много сахара и пустых калорий, которые не приносят организму питательной ценности, поступают в организм через пищу.

Бургеры, фри, пицца и другие виды фаст-фуда – это продукты, которые обладают высоким содержанием жиров, соли и калорий. Их употребление может привести к набору лишнего веса и ухудшению общего физического состояния.

Белый хлеб и выпечка из рафинированной муки содержат много простых углеводов, что может вызвать быстрое повышение уровня сахара в крови и усиление чувства голода. В составе этих продуктов нет достаточного количества витаминов, минералов, белков, жиров и углеводов, необходимых для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. После употребления такой пищи человек снова начнет чувствовать голод через непродолжительное время.