В каких продуктах искать витамин C

Витамин С помогает бороться с простудой и поддерживает иммунитет. Считается, что взрослому человеку нужно около 90 мг в сутки. Такое количество содержится в 225 г лимонов или в 45 г черной смородины. Однако в реальной жизни человеку нужно гораздо больше.

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Передозировки за счет обычных продуктов у здорового человека быть не может. А вот главной опасностью недостатка специалисты называют развитие цинги.

В организм витамин попадает с растительной пищей. Он содержится в шиповнике, сладком и болгарском перце, смородине, облепихе, петрушке, укропе, в брюссельской, белокочанной и цветной капусте, картофеле, помидорах, яблоках, ананасах и цитрусовых.

Эксперты советуют есть побольше свежих овощей и фруктов.