Как наблюдать за солнечным затмением без вреда для глаз

Через два дня, 8 апреля произойдет довольно редкое явление - полное затмение Солнца, об этом сообщили в Московском планетарии. Как правильно наблюдать за этим природным явлением, чтобы не навредить глазам, как подготовиться, - "Российской газете" рассказал врач-терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.

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Затмение можно будет наблюдать в разных регионах с 19:39 и до 22:55 по московскому времени. Правда, на территории России это сделать будет нельзя.

Полную фазу смогут наблюдать жители Мексики, центральных и восточных штатов США, восточной части Канады, некоторых островов Тихого и Атлантического океанов. Длится она будет около 4,5 минут. Частные фазы этого затмения будут наблюдаться практически на всем континенте Северной и частично Южной Америки, в акваториях Тихого и Атлантического океанов.

Как правильно наблюдать за затмением солнца, если вы окажетесь в соответствующей зоне?

"Солнечное затмение - редкое и захватывающее астрономическое явление. Однако наблюдение за ним требует соблюдения определенных мер предосторожности, чтобы не навредить глазам", - отметил Андрей Рябков. Доктор ответил на наиболее часто задаваемые вопросы.

Можно ли смотреть на солнце без защиты?

Без специальной защиты делать это категорически нельзя. Прямой взгляд на солнце, даже на короткое время, чрезвычайно опасен и может привести к таким необратимым последствиям, как снижение зрения или даже слепота.

Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение может вызвать солнечную ретинопатию - поражение сетчатки во время солнечного затмения из-за попадания в глаз интенсивного пучка света от солнечной короны, не прикрытой луной.

При солнечной ретинопатии в связи с уменьшением общей освещенности расширяется зрачок, и усиливается воздействие солнечной энергии на сетчатку таким образом, что может сформироваться ожог сетчатки.

Это проявляется характерными симптомами: пострадавшие жалуются на "пятно" перед глазами, дискомфорт, трудности при чтении, они плохо различают цвета.

Можно ли смотреть на затмение через обычное темное стекло?

Нет, смотреть на солнце, даже в момент его частичного или полного затмения, через обычное оконное или любое другое стекло нельзя. Оно не обеспечивает достаточной защиты глаз.

Такой же риск ожога сетчатки возникает, когда мы смотрим за сварку, яркие вспышки при резке металла и другие излучающие процессы. Поэтому сварщики используют защитные маски со специальными светофильтрами.

Какие средства защиты подходят для наблюдения за затмением?

Единственный способ обезопасить себя при наблюдении за солнцем и солнечным затмением - использовать специальные солнечные очки или светофильтры, сертифицированные для этой цели.

Солнечные очки обычно изготавливаются из спецстекла с металлическим напылением, которое отсекает вредное излучение и значительно снижает яркость. Самые эффективные - со светофильтрами не ниже 13 или 14 плотности. Бюджетный вариант - картонные гофрированные очки с алюминиевым напылением.

Сварочные маски тоже содержат специальные стекла высокой плотности, предназначенные для защиты глаз от интенсивного света и излучения.

Как правильно наблюдать за затмением?

Используйте сертифицированные солнечные очки для наблюдения за затмениями. Никогда не используйте фотоаппарат, бинокль или телескоп без специального солнечного фильтра. При покупке защитных очков убедитесь, что они соответствуют международным стандартам безопасности. Не вглядывайтесь в солнце долго, достаточно 20-30 секунд. Если вы испытываете дискомфорт или изменения в зрении после наблюдения за затмением, немедленно обратитесь к офтальмологу.