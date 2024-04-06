Терапевт дал советы планирующим начать заниматься бегом

Терапевт Андрей Рябков рассказал в беседе с RT, что весной люди часто возвращаются к тренировкам на свежем воздухе, в том числе резко увеличивается количество бегающих. Эксперт подчеркнул, что бег оздоравливает организм, но некоторым группам населения он может быть противопоказан.

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«Бег мощно оздоравливает организм. Ускоряются обменные процессы в организме, стенки сердца укрепляются, лёгкие работают активнее, что положительно влияет на иммунитет, а также это отличная профилактика атрофии костных тканей. Бег также оздоравливает психику, помогает справиться с нарушениями сна, депрессивными состояниями и нервными расстройствами», — рассказал специалист онлайн-сервиса Budu.

Он также предупредил, что многие весной начинают заниматься бегом с нуля, что может быть не очень хорошей идеей для некоторых групп людей.

«Например, лучше заменить бег другой активностью, если у человека большой лишний вес. Чтобы не нагружать колени, связки, стопы, лучше отдать предпочтение обычной ходьбе или велосипедным прогулкам. Также нужно отказаться от такой активности людям с врождённым пороком сердца, тромбофлебитом, в острой фазе инфекционных заболеваний, а также при обострении астмы, хронического бронхита и при эпилепсии», — предостерёг он.

Если ничего из перечисленного у человека нет, заниматься бегом можно и нужно, заявил Рябков.

«Начинать следует с интервальных забегов, где бег чередуется с быстрой ходьбой. Если с самого начала пытаться пробежать всю дистанцию без перерывов, можно быстро выдохнуться. Три минуты бега, две минуты ходьбы, повторяем шесть раз. Такая формула позволит получить оздоровление от процесса и не испытать сильного стресса от новых ощущений и не забросить тренировки», — подчеркнул собеседник RT.

Специалист подчёркивает, что бежать изо всех сил не нужно: темп должен быть таким, чтобы человек мог разговаривать во время пробежки и не сбиваться в дыхании.

Ранее эксперт центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ врач-кардиолог Мария Щелочкова подчеркнула в беседе с RT, что смена сезона с холодного на тёплый чревата необъективной оценкой погодных условий.