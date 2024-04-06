Сладкие коктейли оказались опаснее чистой водки. Что с ними не так?

Выбирая алкогольный напиток к застолью, люди ориентируются в первую очередь на его крепость. Сладкие вина и коктейли кажутся чем-то безобидным по сравнению с «тяжёлыми» коньяком, виски и водкой. Вот только на спиртное подсаживаются не из-за градусов.

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Почему так называемый «женский алкоголь» может быть опаснее водки, объяснил врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.

Из-за чего подсаживаются на алкоголь

«Химические особенности алкогольных напитков — крепость, газированность, наличие в них сахаров или каких-либо других добавок — принципиального значения не имеют», — подчеркнул нарколог в беседе с «Аргументами и фактами».

А вот что на самом деле влияет на формирование зависимости:

суммарно накопленная концентрация этанола в организме за определённое время;

частота употребления алкоголя.

Чем опасен сладкий алкоголь

Самая главная проблема таких напитков — это сочетание алкоголя и сахара. Когда мы употребляем сладкий алкоголь, организм сначала начинает перерабатывать сахар из него — на это уходят основные силы и ресурсы. И только после этого он перерабатывает спирт.

«Поэтому сладкое спиртное усваивается быстрее... Результат употребления сладкого алкоголя вкупе с десертом — тяжёлое похмелье и сильная алкогольная интоксикация организма», — объяснил нарколог.

В состоянии похмелья человек может решить снять неприятные симптомы бокальчиком шампанского. Но новая доза только усилит интоксикацию и подтолкнёт к запою. Исаев отметил, что в обществе лёгкие алкогольные напитки не порицаются, но в конце концов именно они затягивают и приводят к зависимости.

Зависимость — это только полбеды. Ранее врач-нарколог Марина Калюжная рассказала, как алкогольные коктейли бьют по печени и изнашивают сердце.

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