Гастроэнтеролог посоветовала больше отдыхать для здоровья кишечника

Джули Томпсон, гастроэнтеролог, уверена, что здоровью кишечника способствует качественный отдых.

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По словам специалиста, помимо сбалансированное питание вряд ли поможет наладить микрофлору кишечника, если организм в целом будет подвергаться ежедневным стрессам.

Томпсон рекомендует найти баланс между рабочим временем и отдыхом.

Поскольку недосып, перенапряжение могут влиять на обмен веществ, качество пищеварения, и как следствие на регулярность стула.

В беседе с HuffPost гастроэнтеролог подчеркнула, что мозг и кишечник тесно связаны между собой. И когда эти связи разрушаются из-за переутомления или психоэмоциональных расстройств, может развиться синдром раздраженного кишечника.

Поэтому также важно следить не только за тем, что ты ешь, но и за тем, как отдыхаешь.