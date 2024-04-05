Гастроэнтеролог посоветовала больше отдыхать для здоровья кишечника

Гастроэнтеролог Томпсон рекомендует больше отдыхать для здоровья кишечника
Джули Томпсон, гастроэнтеролог, уверена, что здоровью кишечника способствует качественный отдых.
По словам специалиста, помимо сбалансированное питание вряд ли поможет наладить микрофлору кишечника, если организм в целом будет подвергаться ежедневным стрессам.
Томпсон рекомендует найти баланс между рабочим временем и отдыхом.
Поскольку недосып, перенапряжение могут влиять на обмен веществ, качество пищеварения, и как следствие на регулярность стула.
В беседе с HuffPost гастроэнтеролог подчеркнула, что мозг и кишечник тесно связаны между собой. И когда эти связи разрушаются из-за переутомления или психоэмоциональных расстройств, может развиться синдром раздраженного кишечника.
Поэтому также важно следить не только за тем, что ты ешь, но и за тем, как отдыхаешь.