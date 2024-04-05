Врач назвал лучший «перекус» для женского здоровья

Перекус может и должен быть полезным, если вы хотите не только утолить голод, но и поддержать здоровье. Девушкам эксперты рекомендуют обратить внимание на тыквенные семечки. Ведь они содержат целый комплекс питательных веществ, которые особенно полезны для женщин.

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Например, в них сравнительно много магния, а этот минерал особенно важен для профилактики остеопороза.

Также тыквенные семечки содержат большое количество цинка.

«Цинк играет важную роль в регуляции менструального цикла, участвуя в синтезе, хранении и выделении репродуктивных гормонов, таких как фолликулостимулирующий гормон и лютеинизирующий гормон. Цинк также важен во время беременности из-за его роли в синтезе ДНК, который является основополагающим физиологическим процессом для развития плода», — объяснил диетолог Клэр Рифкин в беседе с Huff Post.

Кроме того, в целях получения с пищей селена эксперт посоветовал включить в рацион редкие бразильские орехи — для покрытия ежедневной потребности в этом микроэлементе достаточно съедать всего два в сутки.

Доказано, что соединения селена важны для нормальной работы щитовидной железы, репродуктивной, иммунной, нервной, сердечно-сосудистой систем, способствуют улучшению состояния волос и кожи.