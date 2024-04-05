Врачи предупредили о вреде неправильного использования гаджетов. По словам медиков, если часто склоняться к экрану телефона, могут появиться головные боли, скалиоз, ухудшение внешнего вида человека, ведь в таком положении происходят изменения в шейном отделе позвоночника; ухудшается приток крови к головному мозгу, появляются проблемы с с оттоком лимфы.

© РИА Новости

Как пишут Известия, чтобы уменьшить вред от работы с гаджетами, желательно пользоваться телефоном с большим экраном - это безопаснее для глаз. При работе с устройствами каждые 45 минут или час необходимо вставать и делать небольшую разминку.

Кроме того, офтальмологи советуют пить больше воды, если приходится подолгу проводить время за компьютером. Это полезно, в частности, для здоровья глаз, а также для суставов, которые находятся в скованном положении.

Между тем неврологи отметили, что увлечённые второсортным интернет-контентом школьники, как правило, менее усидчивые, у них наблюдается дефицит внимания.