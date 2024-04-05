Названы органы, по которым вейпы бьют в первую очередь
Несмотря на то что курение электронных сигарет наносит меньше вреда, чем обычных, привычка чревата серьезными проблемами со здоровьем, рассказал NEWS.ru онколог Евгений Черемушкин. По его словам, опасность вейпов обусловлена поступающим в организм никотином, который провоцирует хронические воспалительные реакции. Черемушкин предупредил, что курение «электронок» может привести не только к астме, но также стать причиной рака легких.
Говорят, что в электронных сигаретах большинство вредных веществ убирается и поступает только никотин, но в любом случае идет воздействие на легкие. С другой стороны, риски остаются, никотин сам по себе тоже является токсином и вызывает хронические воспалительные реакции, но там и других проблем достаточно: астма, воспалительные процессы, — рассказал онколог.
Черемушкин добавил, что изначально электронные сигареты создавались с целью ослабить никотиновую зависимость и в дальнейшем полностью избавиться от нее, а также снизить заболеваемость раком. Он предположил, что в будущем благодаря вейпам таких заболеваний будет меньше.
Ранее СМИ сообщали о госпитализации девятиклассницы в Санкт-Петербурге из-за отравления электронной сигаретой. Родители обнаружили девочку с сигаретой в луже рвотных масс.