Гастроэнтеролог рассказал о пользе помидоров и огурцов

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов рекомендовал включать в рацион огурцы, помидоры и картофель, если нет медицинских противопоказаний.

Специалист уточнил, что огурцы благоприятно влияют на пищеварение за счет высокого содержания воды и клетчатки, а также обладают дегидратационными свойствами и укрепляют иммунитет. Помидоры, богатые витаминами и антиоксидантами, защищают клетки от повреждений и являются полезными для здоровья.

— Картофель также благотворно влияет на работу кишечника благодаря содержанию клетчатки и крахмала, а также обладает дегидратационными свойствами за счет соотношения калия и натрия, — рассказал врач РИАМО.

Он также посоветовал употреблять картофель в запеченном виде с кожурой для сохранения его полезных свойств.

В свою очередь диетолог Вероника Неудахина назвала лучший завтрак для бодрости и энергии.