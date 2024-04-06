Кофе может защитить пожилых от рака и Альцгеймера

Пожилым людям полезно пить кофе, поскольку потребление этого популярного напитка улучшает когнитивные функции и помогает в профилактике рака, Альцгеймера и Паркинсона. Об этом рассказала главный врач-гериатр Депздрава Москвы Надежда Рунихина.

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— Кофе улучшает когнитивные функции. Входящий в его состав кофеин препятствует развитию Альцгеймера и Паркинсона. Также некоторые работы показывают, что этот напиток уменьшает риск появления ряда злокачественных образований, — пояснила специалист.

При этом Рунихина уточнила, что в некоторых случаях у пожилых людей, чаще всего у женщин, после выпитого кофе могут появиться тахикардия, беспокойство, мышечный тремор и даже головокружение. Подобные последствия могут быть вызваны слишком большой порцией кофеина для конкретного организма. В случае появления недомогания врач рекомендует снизить количество потребляемого напитка, передает «Москва 24».

Гастроэнтеролог Сюань-Чжэн Ши из университета в Техасе с помощью эксперимента выяснил, почему происходит послабление стула после того, как человек выпьет чашку кофе утром. Об этом пишет издание The Mirror.