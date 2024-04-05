Сомнолог рассказала, как из «совы» превратиться в «жаворонка»
Следует ограничить использование гаджетов перед сном и отменить вечерние физические нагрузки.
Такие рекомендации в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» дала Елена Царёва.
«В больших городах люди сами себе помогают быть «гиперсовами», используя гаджеты перед сном, наедаясь вечером, физические тренировки планируют после работы, после пяти вечера. Самое главное — воздействие света в вечернее время, это может сместить время засыпания на полтора часа. Если человек в 22:00 приходит, в полночь, дай бог, у него сонливость прорежется какая-то. Большой вопрос, на самом ли деле люди являются совами, как думают. Может быть, это вынужденная ситуация дефицита личного времени. Для начала нужно хотя бы на недельку всё это убрать. Самое простое — Night Shift на телефоне и гаджетах, телевизоре, убрать цветность экрана. Можно гаджет вообще убрать, это полезно для сна».