Врач-диетолог объяснила, чем опасна передозировка кофе

Передозировка кофе особенно опасна для людей, страдающих гипертонией, нарушением сердечного ритма, а также бессонницей и мочекаменной болезнью. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-диетолог, нутрициолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

"Людям из группы риска рекомендуется обсудить с врачом возможность ограничения или полного исключения употребления кофе и энергетических напитков из рациона. Употребление кофе и энергетических напитков требует разумного подхода и учета индивидуальных особенностей организма", - отметила Джутова.

Она добавила, что стимулирующие вещества, которые содержатся в кофе и энергетических напитках, способны провоцировать хронические заболевания.

Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова до этого предупреждала, что употребление более двух чашек кофе в день способно привести к обезвоживанию организма, а вместе с жидкостью выходят минералы и водорастворимые витамины (В и С). Витамины группы В, по ее словам, также теряют активность, вступая в реакцию с компонентами кофе, например, танинами.