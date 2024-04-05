$92.31-0.08100.07+0.64
Войти в почту

Врач дала неожиданный совет для поддержания здоровья кишечника

Для поддержания здоровья кишечника, помимо разнообразного питания, необходимо полноценно отдыхать, уверена гастроэнтеролог, диетолог Джули Томпсон. Неожиданный совет для хорошего самочувствия она дала в беседе с HuffPost.

Врач дала неожиданный совет для поддержания здоровья кишечника
© Lenta.ru

По словам Томпсон, кишечник выполняет одну из ключевых функций в работе организма. Она уточнила, что он не только отвечает за хорошее пищеварение и усвоение питательных веществ, но и участвует в работе мозга.

«Кишечник и мозг связаны, они посылают друг другу сигналы через нервы. Когда мы чувствуем возбуждение и бабочки в животе — это мозг "разговаривает" с кишечником. Ощущение сытости — еще один пример их взаимодействия. Иногда эта связь нарушается, и результатом могут стать такие состояния, как синдром раздраженного кишечника», — рассказала врач.

Она отметила, что пока остается много вопросов о значении этой связи, но уже сейчас специалисты уверены: здоровье кишечника влияет на многие процессы в организме. Поэтому, чтобы поддерживать себя в хорошей форме, Томпсон призвала правильно питаться: меньше пить сладких газированных напитков и алкоголя, есть разнообразную богатую клетчаткой пищу и употреблять не более трех чашек кофе в день.

Кроме того, гастроэнтеролог убеждена, что для хорошего пищеварения нужно отдыхать. По ее мнению, нельзя отказываться от завтрака, обеденного перерыва или ужина из-за работы или домашних дел.

«Наверное, каждый слышал выражение "бей и беги", его используют, чтобы описать реакцию нервной системы на стресс. Противоположность этой фразе: "отдыхай и переваривай". И это не просто так», — уверена Томпсон. Она уточнила, что стресс во время еды ухудшает пищеварение, поэтому есть надо без спешки, тщательно выбирая продукты и хорошо пережевывая каждый кусок.

Ранее врач-дерматовенеролог Роман Иванов рассказал о пользе березового сока. По его словам, напиток может поддержать работу сердца, укрепляет нервную и иммунную системы.

ЗОЖ
Роман Иванов