Названы богатые витамином С продукты

Руководитель меддепартамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с «Мослентой» рассказала, для чего нужен витамин С, а также из каких продуктов его можно получить.

© Мослента

Организм человека неспособен самостоятельно синтезировать витамин С, поэтому его необходимо получать с едой или принимать витаминные добавки. Помимо поддержки иммунитета, он необходим для синтеза коллагена, составляющего основу соединительной ткани, управляет работой важных ферментов, а также участвует в производстве других витаминов.

Взрослым необходимо получать 100 мг витамина в сутки, а детям — от 30 до 90 в зависимости от возраста. Среди симптомов нехватки витамина С — сильная слабость, быстрая утомляемость, кровоточивость десен и боли в суставах.

«Риск столкнуться с авитаминозом есть у людей, сидящих на экстремальных диетах, предполагающих резкое ограничение рациона, тех, кто злоупотребляет алкоголем, а также при передозировке железа — этот микроэлемент способствует разрушению аскорбиновой кислоты и мешает ей усваиваться», — отметила Малиновская.

Поддерживать необходимый уровень витамина поможет употребление цитрусовых, шиповника и киви. Кроме того, получить суточную норму витамина С можно благодаря красному перцу, а также добавлением в салат или суп петрушки.

Малиновская отметила, что витамин С разрушается при нагревании, а также длительном хранении и нахождении на свету, поэтому следует употреблять свежие овощи и фрукты, не подвергавшиеся термической обработке.