Биолог назвал четыре способа продления жизни

Отказ от курения, умеренные занятия спортом, фрукты и овощи в рационе, а также соблюдение базовых правил гигиены положительно влияют на продление жизни, заявил NEWS.ru биолог и популяризатор науки Александр Панчин. По его словам, старение тела и старение мозга связаны между собой.

Самое полезное, что можно сделать, — бросить курить. Далее идут умеренные занятия спортом. Есть исследования, показывающие, что спорт примерно на 30% снижает риск деменции. Есть больше фруктов и овощей, соблюдать базовые правила гигиены. Старение мозга очень завязано на старение тела, — рассказал Панчин.

По его словам, риск деменции может увеличиваться от физических травм головы и нарушения работы сердечно-сосудистой системы. Поэтому он порекомендовал беречь себя от увечий и при проблемах с давлением или жалобах на сердце обращаться к кардиологу.

Не стоит принимать препараты с недоказанной эффективностью. То же самое касается БАДов. Сегодня очень много популярных добавок, которым приписывают чуть ли не чудотворные функции. Увы, скажем, для борьбы со старением хорошо работающие БАДы неизвестны, — добавил Александр Панчин.

Ранее сообщалось, что ожидаемая продолжительность жизни россиян по итогам 2023 года составила 73,46 года. Эти данные содержались в презентации министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, которую он продемонстрировал на Форуме национальных достижений в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. Власти утверждают, что страна достигла по этому показателю исторического максимума.