Диетолог назвала лучшие источники белка на время Великого поста

Соблюдающие Великий пост могут получить белок из растительных продуктов, в том числе из бобовых и круп, рассказала NEWS.ru диетолог София Кованова. Она отметила, что одним из лучших вариантов является желтый нут — 24 грамма белка в 100 граммах.

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Бобовые — горох, фасоль, нут, маш, чечевица. Растительные протеины лучше усваиваются организмом на 80%, чем животные. Крупы — овес, пшеница, рис, кукуруза, гречка, киноа — 10–13 граммов белка на 100 граммов продукта. Желтый нут — один из лидеров по содержанию белка, в нем 24 грамма. Для сравнения, в куриной грудке 23 грамма на 100 граммов, — подчеркнула Кованова.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал, что избавиться от проблем с пищеварительной системой и снизить уровень «плохого» холестерина поможет стручковая фасоль. Кроме того, в этом овоще много питательных веществ и витаминов, поэтому его стоит включить в свой ежедневный рацион.

Специалист порекомендовал людям, у которых проблемы с почками, проконсультироваться с врачами перед употреблением стручковой фасоли, так как в ней есть вещества, которые им лучше не употреблять в больших количествах.