Кандидат медицинских наук раскрыла тайну вещих снов

Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог София Черкасова считает, что вещие сны напрямую связаны с особенностями работы человеческого мозга.

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В интервью изданию «Спорт-Экспресс» она пояснила, что ночью мозг человека продолжает анализировать информацию и моделировать ситуации.

Поэтому, по её словам, может получиться некий прогноз будущего, который многими воспринимается как вещий сон.

«Человеку может присниться какой-то сценарий, способный решить проблемы. Но это не является способностью «видеть будущее», а всего лишь ночные аналитические возможности мозга», – резюмировала Черкасова.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», британский врач из Центра уменьшения сколиоза Тони Налда назвал самую опасную позу для сна.