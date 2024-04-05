Ученые установили связь между плохим сном и походкой

Ученые выяснили, как сон влияет на походку человека. Как оказалось, у людей, испытывающих трудности со сном, могут наблюдаться очень незначительные изменения в походке.

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К такому выводу пришли ученые из Университета Джорджа Мейсона в штате Вирджиния, сообщает Sleep Science (SleepSci).

Данные основаны на исследовании с участием 123 человек в возрасте от 18 до 36 лет. Все они в течение суток носили датчики, фиксирующие особенности их походки. Затем на основе этих данных обучили модель искусственного интеллекта (ИИ).

Как оказалось, показательным является первый шаг. В частности, ученые обратили внимание на степень вращательного движения в поясничном отделе позвоночника в момент начала ходьбы.

Люди, испытывающие проблемы со сном, испытывали сложности в начале и поддержании скорости ходьбы. Точность исследования оценили в 62%.

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