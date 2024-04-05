Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова объяснила, почему утром надо пить воду сразу после пробуждения, не вставая с кровати.

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Врач рассказала, как она поступает. А именно: ставит перед сном на прикроватную тумбочку термос с 500 мл горячей воды. К утру жидкость остывает до 40-45 градусов. Таким образом, просыпаясь, врач первым делом пьет воду достаточно комфортной температуры.

Почему это, по мнению эндокринолога, идеальный сценарий? Казалось бы, можно просто встать и налить воды.

"Когда человек в состоянии гиповолемии (уменьшение объема циркулирующей крови - прим. ред.) начинает двигаться, у него активизируется вся сердечно-сосудистая система", - отметила врач.

При этом, продолжила специалист, из-за недостатка жидкости кровь еще густая, и клетки могут "слипаться", что повышает риск тромбозов.

"Это риск инсультов и инфарктов", - предупредила Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

Употребление теплой воды снижает эти риски. Между стаканом воды и завтраком должно пройти 25-30 минут, добавила эндокринолог.

Врач еще раз напомнила о том, что первый прием пищи - самый важный.

"Утром у нас самый высокий уровень кортизола - гормона стресса. Если в этот момент не поесть, но при этом активно двигаться и нагружать мозг, то организм начнет разрушать мышечную ткань", - объяснила специалист.

При этом жировая ткань будет накапливаться.

Зухра Павлова порекомендовала обязательно включить в утреннее меню белок. Это могут быть яйца, кисломолочные продукты.