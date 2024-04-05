Врач Павлова назвала опасную ошибку утром, связанную с густой кровью
Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова объяснила, почему утром надо пить воду сразу после пробуждения, не вставая с кровати.
Врач рассказала, как она поступает. А именно: ставит перед сном на прикроватную тумбочку термос с 500 мл горячей воды. К утру жидкость остывает до 40-45 градусов. Таким образом, просыпаясь, врач первым делом пьет воду достаточно комфортной температуры.
Почему это, по мнению эндокринолога, идеальный сценарий? Казалось бы, можно просто встать и налить воды.
"Когда человек в состоянии гиповолемии (уменьшение объема циркулирующей крови - прим. ред.) начинает двигаться, у него активизируется вся сердечно-сосудистая система", - отметила врач.
При этом, продолжила специалист, из-за недостатка жидкости кровь еще густая, и клетки могут "слипаться", что повышает риск тромбозов.
"Это риск инсультов и инфарктов", - предупредила Зухра Павлова в своем Telegram-канале.
Употребление теплой воды снижает эти риски. Между стаканом воды и завтраком должно пройти 25-30 минут, добавила эндокринолог.
Врач еще раз напомнила о том, что первый прием пищи - самый важный.
"Утром у нас самый высокий уровень кортизола - гормона стресса. Если в этот момент не поесть, но при этом активно двигаться и нагружать мозг, то организм начнет разрушать мышечную ткань", - объяснила специалист.
При этом жировая ткань будет накапливаться.
Зухра Павлова порекомендовала обязательно включить в утреннее меню белок. Это могут быть яйца, кисломолочные продукты.
"А также рыба, бобовые, мясо (да, его тоже можно есть на завтрак). За один прием желательно съесть около 30 граммов белка", - уточнила эндокринолог.