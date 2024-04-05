Когда пациент приходит на флюорографию, его обычно просят полностью раздеться до пояса. Это нужно, чтобы на снимке не было лишних пятен, теней и т. п. от «наслаивания» одежды на рисунок лёгких. Однако не вся одежда может испортить флюорографию, рассказала пульмонолог Ника Пушкина.

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Обязательно ли раздеваться на флюорографии

Элементы одежды, которые точно испортят флюорографию:

- плотные материалы типа пластика или металла,

- стразы,

- молнии,

- косточки от бюстгальтера.

Лишние тени могут появиться на снимке, если граница одежды или рисунка проходит в пространстве лёгких, отметила Пушкина.

Но если вы не хотите полностью оголяться в кабинете, выход есть. Нужно надеть широкую длинную футболку без принтов и вставок, посоветовала Пушкина. Такая одежда не испортит исследование.

Можно ли не заметить перелом на рентгене

Рентген — первое исследование, на которое врач отправляет при подозрении на повреждение и переломы костей и суставов. Оказывается, оно может быть не самым информативным.

Дело в том, что на снимке видны не все переломы, рассказывал травматолог-ортопед Иван Кучеев. Некоторые можно просто не заметить — например, если нет смещения отломков или если это снимок костей пожилого человека с выраженным остеопорозом. Очень редко, но бывает такое, что сам аппарат делает снимки плохого качества.

Но пугаться не стоит. Врач не опирается только на результаты рентгена. Если после осмотра у него есть сомнения, он может направить пациента на компьютерную томографию (КТ).