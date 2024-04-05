Ученые назвали безопасные виды тренировок при затяжном COVID-19

Шведские ученые из Каролинского института в Стокгольме выяснили, что затяжной COVID-19, также известный как постковидный синдром, не служит полным противопоказанием для тренировок. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Network Open.

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Переболевшие коронавирусной инфекцией люди часто испытают сильную усталость, одышку, учащенное сердцебиение и мышечную слабость. Эти состояния обостряются при физических нагрузках. Поэтому Всемирная ассоциация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует заниматься физкультурой пациентам с постковидным синдромом.

В новом исследовании задействовали 31 человека с диагностированным затяжным COVID-19, а также контрольную группу из здоровых людей. Все участники выполнили три различных тренировочных сеанса, состоящих из интервальных тренировок высокой интенсивности, непрерывных тренировок средней интенсивности и силовых тренировок в случайном порядке с интервалом в несколько недель.

Показатели здоровья участников проверяли до, сразу после и через два дня после тренировок. Добровольцы также прошли несколько медицинских обследований, включая анализы крови, УЗИ сердца, спирометрию функции легких, тесты на мышечную силу, нейрофизиологические тесты и биопсию мышц.

Исследование показало, что существуют некоторые различия между людьми с постковидным заболеванием и контрольной группой.

«Люди, перенесшие COVID, как правило, имели более низкий уровень физической подготовки и мышечной силы, что могло быть связано как с инфекцией, так и с пониженной активностью. После двух лет продолжительных симптомов и отсутствия желания заниматься спортом неудивительно, что вы частично потеряли работоспособность», — отметили авторы научной работы.

По словам ученых, тренироваться при долгом COVID-19 можно и даже нужно, если избегать сильных нагрузок. Примерами безопасных упражнений могут быть езда на велосипеде или велотренажере в среднем темпе в течение 30 минут или силовые тренировки с небольшим количеством (до трех) подходов и трехминутным отдыхом между ними.