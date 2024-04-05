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Врач рассказал, как сохранить память к преклонному возрасту

Старение — не поддающийся контролю процесс, который сопровождается сильным ухудшением памяти. Врач-токсиколог Михаил Кутушов назвал несколько способов сохранить высокий уровень мозговой активности до преклонных лет. Эксперта цитирует «Саратов 24» .

Как сохранить память к преклонному возрасту
© unsplash

Важно помнить о следующем:

  1. регулярные физические упражнения улучшают кровоснабжение мозга, настроение и память. Речь о прогулках, йоге, плавании или фитнесе;
  2. кроссворды, головоломки, чтение, изучение новых навыков или языков поможет стимулировать умственную активность и сохранить память;
  3. овощи, фрукты, орехи, рыба, оливковое масло могут быть полезны для улучшения когнитивных функций;
  4. важно следить за давлением и уровнем холестерина;
  5. социальная активность помогают укрепить память, уменьшить стресс и снизить ощущение изоляции;
  6. соблюдайте регулярный режим сна и отдыха, ведь они очень важны для сохранения мозговой деятельности.

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ЗОЖ