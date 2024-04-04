Терапевт объяснил, почему весной люди чаще болеют ОРВИ

В весеннее время традиционно наблюдается рост числа ОРВИ. Терапевт Лев Авербах в беседе с «ФедералПресс» объяснил, что это связано с изменением температуры и увеличением числа вирусов.

© РИА "ФедералПресс"

«Весной мы болеем чаще и больше, потому что меняется температура. Вообще, у ОРВИ все зависит от вирусов, которых становится больше. Восприимчивость к ним тоже возрастает, люди заболевает, возникает эпидемия. Тут ничего практически сделать нельзя», – сказал доктор.

Лев Авербах подчеркнул, что одним из основных методов защиты от вирусов является уменьшение контактов с другими людьми.

«Чем меньше ты контактируешь с другими людьми, тем меньше шансов заболеть», – пояснил он.

Кроме того, эксперт напомнил о важности поддержания иммунитета круглогодично.

«Опять-таки не витаминами из аптеки, а хорошим сном, правильной работой, местом проживания, сбалансированным питанием», – добавил доктор.

Напомним, ранее врач Оксана Серебрякова рекомендовала не снимать шапку раньше времени. Также следует следить за тем, чтобы обувь всегда была сухой, а ноги не перемерзали.