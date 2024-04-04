Названа опасность общения пожилых с маленькими детьми

Вызывающих воспаление легких бактерий людям старше 60 лет чаще всего передают дети дошкольного возраста. Исследование представлено на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям (ECCMID 2024).

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Пневмококк (Pneumococcus) — основной бактериальный патоген, вызывающий заболевания ЛОР-органов, а также воспаление легких. Пневмококковые инфекции в основном затрагивают детей в возрасте до двух лет и пожилых и приводят примерно к двум миллионам летальных исходов ежедгодно. В США в 2000 году стартовала программа вакцинации детей от пневмококковой инфекции. Она привела к снижению заболеваемости среди детей на 90%, чего не произошло у пожилых. Это говорило о том, что пневмококки могут передаваться бессимптомными взрослыми. Однако новое исследование опровергло эту гипотезу.

Ученые проанализировали 1088 образцов слюны от людей старше 60 лет. Распространенность пневмококковой инфекции была в шесть раз выше (10%) среди пожилых людей, которые контактировали с детьми ежедневно или каждые несколько дней по сравнению с теми, кто почти не взаимодействовал с детьми (1,6%). При этом контакты со взрослыми людьми не влияли на риск инфицирования. Это может означать, что бактерия передается пожилым именно от маленьких детей, несмотря на вакцинацию последних. Данные указывают на важность вакцинации пожилых от пневмококка.

Результаты основаны на небольшом количестве образцов и специифичны для США. Кроме того, авторы не исследовали образцы биоматериала из верхних дыхательных путей, так как образцы слюны проще собирать и анализировать.