Правда ли, что прием витамина С улучшает иммунитет

L-аскорбиновая кислота, также известная как витамин С, — одно из важнейших водорастворимых веществ, необходимых для нормального функционирования организма. Человек должен получать его из пищи или принимать дополнительно. Какие полезные свойства есть у витамина С, что будет при его недостатке и в каких продуктах он содержится, «Секрету» рассказала нутрициолог, wellness-эксперт Biogena Ирина Попкова.

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Полезные свойства витамина С

Участвует в синтезе коллагена

Коллаген необходимом для здоровья кожи, связок, сухожилий, костей.

Курсовой приём, по словам эксперта, может улучшить состояние кожи, добавить ей упругости и природного сияния.

Мощный антиоксидант

Выполняет функцию антиоксиданта и защищает клетки кожи от негативного ультрафиолетового излучения.

Помогает укреплять иммунитет

Витамин С стимулирует выработку лейкоцитов — которые помогают защите организма от инфекций.

Улучшает усвоение железа

Тем самым снижая риск развития анемии.

100 мг витамина C увеличивает количество усвоенного железа из пищи почти на 70%.

Это особенно важно, если в рационе не так много продуктов животного происхождения, например, при веганской системе питания.

В прошлом цинга была распространённой проблемой у моряков — 2 миллиона человек пострадали от этой болезни. В 1747 году учёный Джеймс Линд выяснил, что апельсины и лимоны эффективны при лечении цинги.

Ирина Попкова предупреждает, что при недостатке витамина С наблюдается усталость и частые простуды, так как происходит ослабление защитных функций, воспаление дёсен, плохое заживление ран, ухудшение состояния кожи.

Норма витамина С

Организм не способен самостоятельно вырабатывать витамин С, поэтому он должен поступать преимущественно с пищей и/или в составе нутрицевтиков ежедневно. получают примерно 20% от нормы витамина С. Физиологическая потребность в витамине С для взрослых — 100 мг в сутки. Курильщикам нужно больше витамина С — курение ускоряет его обмен. «Доза» витамина для курящих, по рекомендациям врачей, должна составлять 120–155 мг в день.

Какой витамин С лучше

Высокое содержание витамина С ассоциируется с цитрусовыми. Лимоны, мандарины, апельсины действительно содержат витамин С.

Но не менее ценные продукты с витамином С — помидоры, картофель, брокколи, клубника и сладкий перец.

Последний — рекордсмен по содержанию, всего в 100 г продукта содержится дневная норма витамина С.

При дополнительном к рациону приёме нутрицевтиков с витамином С выбирайте варианты, которые содержат наиболее биодоступные формы аскорбиновой кислоты, — некислотные. Они обладают оптимальным профилем безопасности со стороны желудочно-кишечного тракта и подходят людям с чувствительным пищеварительным трактом.

Самые популярные формы витамина С: