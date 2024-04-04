Эндокринолог назвал симптомы бессонницы, с которыми стоит обратиться к врачу

Безусловно, со многими симптомами нарушения сна можно справиться самостоятельно. Но есть ряд проявлений, с которыми принципиально важно обратиться за помощью к врачу, иначе со временем они приведут к необратимым последствиям для здоровья. О них «Вечерней Москве» рассказал эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины Роман Терушкин.

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Специалист напомнил, что во время сна в организме происходят критически важные процессы: нормализуется и восстанавливается работа всех систем тела, перезагружается нервная система, улучшаются функции памяти и иммунитет.

— Если сна недостаточно или его качество оставляет желать лучшего, всего этого не происходит. Нервная система остается на взводе, в мозгу остаются белковые продукты обмена, ухудшается память, возникает риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера, падает иммунитет. Да и чувствовать мы себя начинаем вяло, работа дается сложнее — умственные процессы замедляются, — заметил Терушкин.

У женщин нарушенные ритмы сна сбивают работу гормональной системы, могут нарушаться цикл и возникать проблемы с репродуктивной системой, предупредил врач.

Опасные симптомы бессонницы

По его словам, существует ряд признаков, которые указывают на то, что бессонница стала хронической, и справиться самостоятельно с этой проблемой вам вряд ли удастся:

Сложности с засыпанием: упав на подушку, вы не засыпаете в течение 20 минут, а можете маяться еще 2–3 часа.

Пробуждения посреди ночи: сон не должен прерываться ради подъемов в туалет или походов к холодильнику.

Ранний подъем: когда открываете глаза в 3 часа ночи вместо 6 утра.

— Если такие ситуации повторяются 3–4 раза в неделю в течение трех месяцев, пора обратиться за профессиональной помощью. Скорее всего, это означает, что из-за хронического стресса организм настолько истощился, выделяя бесконечное количество кортизола, что сбились циркадные ритмы. А это уже одними медитациями и успокаивающими травяными чаями не поправишь, — отметил Терушкин.

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Чем поможет врач

По его мнению, по поводу бессонницы можно проконсультироваться и с неврологом, и с терапевтом.

— И оба эти специалиста будут работать над одной важной задачей — начнут приводить в норму истощенную нервную систему. Именно по этой причине не стоит обращаться к сомнологу: он специализируется на редких и необычных проблемах со сном, в то время как в подавляющем большинстве случаев к ним приводит неспособность нервной системы замедляться к концу дня, — объяснил специалист.

Главные анализы при бессоннице

Хороший терапевт или невролог уже знает, какие физиологические причины провоцируют хроническую бессонницу, поэтому назначит анализы, подтверждающие или опровергающие его предварительный диагноз, подчеркнул врач. Обычно это:

Общий анализ крови. По нему специалист сможет понять, хорошо ли кровь насыщена кислородом, ведь его низкий уровень провоцирует пробуждения.

Ферритин, трансферрин. Показывает уровень железа в крови: анемия также является частой причиной бессонницы.

Щелочная фосфатаза. Этот анализ поможет врачу установить концентрацию магния в организме. Если она низкая, значит организм потратил большую часть запасов магния на компенсацию стресса и необходимо их восполнить.

Пролактин. Также косвенно указывает на наличие стресса.

Малоинформативными же анализами в такой ситуации, как считает Терушкин, будут скрининги гормонов серотонина, мелатонина, кортизола, так как их уровень сильно меняется в течение дня.

Специалист порекомендовал обратиться к врачу для устранения проблем со сном и не принимать снотворные препараты.