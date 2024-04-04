Лишившийся ног и половых органов мужчина рассказал о своих трудностях

Американец Лорен Шауэрс, лишившийся руки, ног и половых органов, рассказал о трудностях, с которыми ему приходится сталкиваться в жизни. Об этом сообщает издание Ladbible.

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В 2019 году Шауэрс работал на стройке, не справился с управлением автопогрузчиком и упал с 15-метровой высоты. Автопогрузчик рухнул на него и придавил нижнюю половину его тела. Чтобы спасти жизнь Шауэрса, врачам пришлось ампутировать его таз, ноги и большую часть правой руки. Он выжил, но не может самостоятельно передвигаться и до сих пор мучается от хронических болей.

Несмотря на увечье, Шауэрс женился на девушке, с которой встречался до происшествия. Однако это не спасает его от одиночества: недавно мужчина пожаловался в соцсети, что целый год проводил время только с родственниками. Друзей за пределами семьи у него не осталось.

Интересно, только мне так трудно заводить новых друзей? Я не особенно занят, просто не знаю, к кому обратиться и впустить в свою жизнь. К тому же «друзья» столько раз меня предавали самыми разными способами, обманывали как могли и все такое Лорен Шауэрс мужчина, попавший под автопогрузчик

Ранее жена Шауэрса пожаловалась на вопросы о сексе, которые им часто задают.