Эндокринолог предупредила о вреде яркого света ночью

Врач эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала «Доктор Павлова, эндокринолог» Зухра Павлова заявила, что яркий свет в ночное время может быть вреден.

«Благодаря собранным данным удалось доказать, что яркий свет ночью нарушает циркадные ритмы и подавляет выработку мелатонина. В результате уровни кровяного давления, глюкозы и триглицеридов могут подняться, вызывая сосудистые заболевания», — сказала она в беседе с сайтом kp.ru.

По её словам, чем светлее в спальне, тем хуже человек спит.

Павлова советует повесить в комнате плотные шторы или же воспользоваться повязкой на глаза. Также желательно убрать из спальни приборы с яркими дисплеями.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.