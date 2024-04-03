Психиатр объяснил, чем может обернуться чрезмерное использование смартфона

Смартфоны зачастую являются источником формирования нехимической зависимости (она основывается не на тяге к веществам, а на страхе остаться без определенного предмета).

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День рождения мобильного телефона во всем мире отмечается 3 апреля. Именно в этот день в 1973 году впервые презентовали первого портативного прародителя наших смартфонов. Благодаря этому событию люди получили возможность всегда быть на связи, из любой точки иметь доступ в интернет и бесплатно общаться в социальных сетях. Однако чрезмерное использование сотовых телефонов может привести к страшным последствиям. О них в рамках беседы с журналистом «Ямал 1» Елизаветой Поварницыной рассказал психиатр из Ноябрьска Дмитрий Евдокимов.

Смартфоны зачастую являются источником формирования нехимической зависимости (она основывается не на тяге к веществам, а на страхе остаться без определенного предмета). Частое использование мобильного телефона может привести к большим проблемам со здоровьем: сюда относится и ухудшение зрения, и искривление позвоночника, и сутулость. В настоящий момент эта проблема крайне злободневна, потому что уже даже практически у каждого ребёнка есть смартфон.

— Более того, телефон является распространённым средством нездорового отъема денег у населения руками мошенников. Смартфон может сыграть важную роль в руках террористов. Поэтому он как великое благо, так и великое зло, — добавил специалист.

Евдокимов предупредил, что чрезмерное использование смартфонов также может негативно сказаться на психике.

— Это можно назвать подменой естественной коммуникации различными сублимативными формами, суррогатом общения. Никакие коммуникативные средства никогда не смогут заменить живого взаимодействия. И не следует забывать, что телефон — источник электромагнитного излучения. Под подушку перед сном его класть точно не стоит, — резюмировал психиатр.

Прежде психолог Лариса Суркова рассказала о последствиях зависимости детей от гаджетов.