Как правильно подобрать тренировку по типу телосложения

Журналисты Men Today назвали способ правильно подобрать тренировку по типу телосложения. Об этом сообщается на сайте издания.

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К первому типу относятся эктоморфы — люди с худощавым телосложением, которым тяжело набирать мышечную массу и жировую ткань из-за быстрого обмена веществ. Таким людям стоит обратить внимание на велоспорт, плавание, восточные единоборства или танцы.

Ко второму типу относятся мезоморфы — люди со средним телосложением, при котором мышечная ткань преобладает над жировой. Им подойдут гимнастика, теннис, бодибилдинг, а также единоборства. Последний тип — эндоморфы, к которому относятся люди тучного телосложения. Им рекомендованы аэробные тренировки.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кира Глинка назвала причины отсутствия эффективности в тренировках. Специалист заявила, что многие слишком увлекаются процессом, из-за чего вырабатывают неправильный режим тренировок. Другой причиной могут быть некачественные тренировки, в которых не рассчитаны нагрузка, тип и время.