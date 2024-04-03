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Назван способ правильно подобрать тренировку по типу телосложения

Журналисты Men Today назвали способ правильно подобрать тренировку по типу телосложения. Об этом сообщается на сайте издания.

Как правильно подобрать тренировку по типу телосложения
© Unsplash

К первому типу относятся эктоморфы — люди с худощавым телосложением, которым тяжело набирать мышечную массу и жировую ткань из-за быстрого обмена веществ. Таким людям стоит обратить внимание на велоспорт, плавание, восточные единоборства или танцы.

Ко второму типу относятся мезоморфы — люди со средним телосложением, при котором мышечная ткань преобладает над жировой. Им подойдут гимнастика, теннис, бодибилдинг, а также единоборства. Последний тип — эндоморфы, к которому относятся люди тучного телосложения. Им рекомендованы аэробные тренировки.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кира Глинка назвала причины отсутствия эффективности в тренировках. Специалист заявила, что многие слишком увлекаются процессом, из-за чего вырабатывают неправильный режим тренировок. Другой причиной могут быть некачественные тренировки, в которых не рассчитаны нагрузка, тип и время.

ЗОЖ
Роспотребнадзор