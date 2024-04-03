Названы серьезные последствия ожирения

Ожирение опасно тем, что может стать причиной таких серьезных заболеваний, как артрит, диабет и рак, рассказала MIR24.TV заслуженный врач России, профессор Ольга Шарапова. По ее словам, чтобы этого избежать, необходимо следить за питанием и физической активностью.

Среди наиболее распространенных последствий ожирения — сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа, артрит и некоторые виды рака. Кроме того, люди с избыточным весом часто испытывают проблемы со здоровьем суставов и мышц, а также психологические трудности, — отметила эксперт.

Чтобы не было проблем с весом, нужно следить за физической активностью и своим питание, подчеркнула врач. Важно контролировать размер порций и есть пищу с низким содержанием углеводов и жиров. Для поддержания здоровья нельзя забывать про физическую активность, например, можно заниматься любым видом спорта или просто почаще гулять на свежем воздухе.

Шарапова порекомендовала избегать стрессовых ситуаций и находить способы расслабиться, поскольку стресс приводит к перееданию. Если есть проблемы с лишними килограммами, лучше обратиться за консультацией к специалисту.

Ранее врач-эндокринолог Антонина Гуреева заявила, что для профилактики диабета нужно высыпаться и много двигаться. Она добавила, что для уменьшения риска диабета можно употреблять кофе, этот напиток оказывает защитное действие.