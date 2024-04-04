Апельсиновый сок ускоряет процесс старения

Соки, сделанные из полезных фруктов, могут быть вредными, заявил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

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"Как стало известно относительно недавно, полезен только апельсин, а сок из него - вреден. Особенно для людей старше 40 лет, когда уже начинают появляться хронические болезни, гипертония, избыточный вес, метаболический синдром. У них сок ускоряет процесс старения", - приводит слова специалиста aif.ru.

Причина в наличии в соках растворенных сахаров, включая особо вредную фруктозу, и малый объем клетчатки. При этом последняя присутствует в живом апельсине, и при его поедании задерживается в желудке и препятствует всасыванию сахаров.

По словам Гинцбурга, речь идет не только об апельсиновых соках, но и обо всех остальных, включая свежевыжатые. При этом нектары и сокосодержащие напитки еще вреднее пастеризованного сока. Тем, кто любит сок или не может предпочесть фрукты, диетолог посоветовал пить их во время еды или заедая булочкой с отрубями.

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