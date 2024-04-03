Диетолог перечислил продукты, которые помогут снизить холестерин в крови

Холестерин хорошо снижают бобовые, а именно нут и чечевица, приводит слова диетолога Лорен Манакер издание Бриф-24.

Они положительно влияют на организм, их легко добавить в свой рацион. Можно заменить 30 грамм животного белка на четверть стакана бобовых. Половина стакана нута содержит в себе достаточное количество клетчатки, меди, калия, магния. В борьбе с повышенным холестерином также помогут грибы, в которых есть бета-глюканы и хитин. Эти вещества увеличивают количество хорошего холестерина.

Также врач советует употреблять чернослив. Он содержит много питательных веществ и клетчатки, именно она положительно повлияет на здоровье сердца. Также для укрепления сердечно-сосудистой системы нужно употреблять в пищу орехи макадамия. В них есть мононенасыщенные жиры, которые снижают уровень плохого холестерина, а также они богаты антиоксидантами, пищевыми волокнами.

Диетолог советует есть больше чеснока и перловки. Эти продукты также благотворно влияют на здоровье сердца и сосудов.