Назван тип рака, от которого защитит регулярное употребление яблок

Яблоки обладают множеством уникальных свойств, в том числе защищают от рака толстой кишки, заявил в разговоре с NEWS.ru нутрициолог Магомедтагир Ибрагимов. Он отметил, что в этом фрукте содержится пектин, который улучшает микрофлору кишечника.

Яблоки можно и нужно есть большинству людей, так как они обладают множеством уникальных свойств. Например, яблоки содержат пектин, растворимую клетчатку, которая может снижать холестерин, улучшать микрофлору кишечника и защищать от рака толстой кишки, — заявил Ибрагимов.

Он отметил, что в яблоках также содержатся полифенолы — растительные соединения, которые снижают воспаления, борются со свободными радикалами и защищают от хронических заболеваний. Кроме того, яблоки являются источником кверцетина и флавоноида. Последний может улучшать функцию легких, снижать аллергические реакции, подчеркнул нутрициолог.

Ранее врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала, что для профилактики диабета нужно высыпаться и много двигаться. Она добавила, что для уменьшения риска диабета можно употреблять кофе, этот напиток оказывает защитное действие. Также лучше всего придерживаться средиземноморской диеты — она устраняет нарушения в процессе метаболизма.