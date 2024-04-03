Раскрыта неочевидная опасность жирной пищи

Ученые из Университета штата Огайо обнаружили, что употребление жирной пищи за несколько дней до хирургического вмешательства запускает в мозге воспалительный процесс и значительно снижает когнитивные способности у крыс. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain, Behavior, and Immunity (ВВI).

В ходе эксперимента старых и молодых грызунов разделили на две группы. Первая группа в течение трех дней соблюдала диету с высоким содержанием жиров, а вторая выступала в качестве контрольной и придерживалась обычного рациона. По истечении периода диетического вмешательства грызунам из первой группы провели операцию, относящуюся к типу экспериментальной абдоминальной хирургии. Животных из второй группы ввели в состояние наркоза.

Эксперимент показал, что употребление жирной пищи в течение тех дней до хирургического вмешательства стало причиной значительного снижения когнитивных способностей у крыс. Ученые выяснили, что расстройство долговременной и контекстуальной памяти было связано с запуском в мозге грызунов воспалительного процесса в послеоперационный период.

Исследователи объяснили, что операции сами по себе подвергают организм сильному стрессу. В сочетании с неправильным питанием такие вмешательства стимулируют активность рецептора иммунной системы под названием TLR4, который и оказывает воспалительное действие.